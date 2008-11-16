Максим Траньков: «В этом сезоне Загитова для меня – фигуристка без слабых мест, не к чему придраться»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал победу россиянки Алины Загитовой в короткой программе на этапе в Москве.

«Браво, браво! Я обожаю такие моменты, когда человек катается, а весь зал в тишине. И после третьего прыжка зал выдыхает. Великолепные эмоции, стоя приветствуем мы . Великолепное катание – звенящее, блестящее.



Сегодня второй раз я испытываю замечательные эмоции: сначала от катания Ханю, а теперь еще и от Алины Загитовой. Олимпийские чемпионы на этих соревнованиях выше всяких похвал катаются, доставляют огромное удовольствие своим катанием зрителям на арене, думаю, у экранов тоже. Но лучше приходите в «Мегаспорт» на произвольную программу – я уверен, что будет не хуже.



Алина становится очень разносторонне развитой, это мы видим. В этом сезоне для меня лично эта спортсменка без слабых мест – вообще не к чему придраться. Надо – выиграет на классе, надо – откатается спокойно.

То есть уже такая уверенная в себе, управляющая собой, знающая, что нужно делать. Каскад не сделала в Финляндии – абсолютно спокойно докатала до конца, да, в конце показала какие-то эмоции, после. Но в программе вообще ничего не было заметно – первое место. Здесь – с давлением трибун, а может, и с помощью трибун…

Молодец Алина и вся ее команда, поздравляю», – сказал Траньков во время трансляции на телеканале .

Ранее Траньков подвергся критике со стороны пользователей соцсетей после его слов о том, что в Пхенчхане-2018 спортсмены поддерживали не Загитову, а Евгению Медведеву, ставшую второй.

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут