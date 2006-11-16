Елизавета Туктамышева: «Стопроцентно поддерживаю Медведеву в решении уйти от Тутберидзе. На ее месте я поступила бы так же»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих взаимоотношениях с Евгенией Медведевой.

– На Гран-при Канады вы обошли Евгению Медведеву. Это был принципиально?

– Нет, я не думала об этом. Главное — показать свой максимум, попасть на пьедестал. У нас с Женей вообще-то хорошие отношения. После соревнований она сказала, что я молодец, поздравила. Мы очень приятно поболтали. Раньше мы не особо общались, а теперь узнали друг о друге побольше.

– Вы поддерживаете ее в решении сменить тренера?

– Стопроцентно. На ее месте я поступила бы так же.

– В следующем сезоне на взрослый уровень должны перейти Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Чтобы конкурировать с ними, нужно прыгать четверные прыжки. Вы пытались когда-нибудь их тренировать?

– В моем возрасте это тяжело. Когда была ребенком, тренировала. Если и буду пытаться сейчас, то это будет четверной лутц. Думаю, я бы смогла. Хотя пока мне достаточно моего технического арсенала. Плюс девочек в том, что они маленькие и худенькие. Сохранят ли они эти четверные хотя бы на следующий сезон? Не могу ничего сказать, не уверена, – сказала Туктамышева.