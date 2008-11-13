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    Илья Авербух: «Девочки должны выступать по взрослым с 17 лет. Иначе они не будут успевать вырастать как женщины в фигурном катании»

    Теги Илья Авербух сборная России сборная Японии женское катание Юлия Липницкая Алина Загитова Рика Кихира Фигурное катание

    Хореограф Илья Авербух считает, что нужно поднять возрастной ценз в женском взрослом катании до 17 лет.

    – Вы знали что-нибудь о Рике Кихире перед NHK Trophy?

    – Не знал, но в этом нет ничего удивительного. Точно так же никто не знал про Юлию Липницкую, которая за один сезон стала олимпийской чемпионкой, не знали в свое время и про Загитову. Проблема возрастного ценза в женском катании, на мой взгляд, по-прежнему стоит очень остро.

    Мы сейчас ее не педалируем, поскольку у нас много хороших девочек, которые уже в следующем году могут добавить и здорово проявить себя после перехода из юниоров во взрослое катание. Но я бы возрастной ценз хотя бы на год сместил.

    – То есть девочки должны начинать во взрослом катании с 16 лет?

    – Хотя бы с 16. А, если объективно, то вообще с 17. В противном случае эта ротация будет выбивать талантливых девочек, которые не будут успевать вырастать как женщины в фигурном катании. Со временем мы можем прийти к тому, что происходит в художественной гимнастике. Но я не думаю, что это пусть фигурного катания, – рассказал Авербух.

    Новый ценз для фигуристок – 17 лет? С ним мы бы не узнали о Липницкой и Загитовой

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