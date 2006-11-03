Алина Загитова: «Сегодня у меня не было такого настроя, который присутствует на каждом старте»

Российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при в Финляндии (1-е место).

«Выступлениями я не очень довольна. Произвольная программа чуть лучше короткой, но все равно не идеально.

Моя цель в нынешнем сезоне – кататься с удовольствием и показывать на каждом старте хорошее катание.

Сегодня у меня не было такого настроя, который всегда на каждом старте присутствует. Я долго не отпускала свою короткую программу, все анализировала всю ночь.

Встала утром и сказала себе, что должна хорошо откатать, чтобы зрители были довольны мной, чтобы всех порадовать своим катанием. Не все получилось, не буду говорить, что именно, вы сами все видели», – сказала Загитова во время пресс-конференции после произвольной программы.

Загитова на этапе Гран-при в Финляндии сорвала каскад в короткой программе, а в произвольной судьи обнаружили у олимпийской чемпионки недокруты на обоих прыжках в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер.