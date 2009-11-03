Алина Загитова: «Я уже все себе доказала на Олимпиаде. Сейчас просто хочу кататься и наслаждаться собой»

Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, что изменилось после ее победы в Пхенчхане.

«Я не ищу никаких оправданий за свои ошибки. Не хочу, чтобы меня что-то отвлекало. Я думаю, что если ты опытный фигурист, то должен учиться привыкать к разным ситуациям.

Если честно, для меня все это не очень важно. Мое первое место после короткой программы, мои баллы – все это мало что значит, если мое катание не было чистым. Я всегда хочу делать свою работу на льду так хорошо, насколько это возможно. В Финляндии у меня этого не получилось, так что собой я не довольна.

Я осознала, что все уже себе доказала на Олимпиаде-2018. Сейчас я просто хочу кататься, наслаждаться собой и радовать зрителей», – сказала Загитова.

У Загитовой проблемы. Ее первое место – удача

«Не хочу, чтобы люди думали, что я зазвездилась». Новый сезон Загитовой