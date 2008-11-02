Алина Загитова: «Мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Финляндии (1-е место).

Загитова в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер не смогла исполнить второй прыжок, сделав вместо него «бабочку».

«Слушайте, мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься. Где-то переволновалась. Была чуточку не сосредоточена на старт, была как в тумане. Почувствовала неуверенность. Есть над чем работать. Я уже опытная спортсменка, нужно себя перебарывать.

Меньше недели назад я начала нервничать. Наверное, это перенапряжение сказалось. Уже надо было выходить на старт, а я не понимала, что мне надо выходить на старт. Надо обсудить это с тренерами еще», – сказала Загитова.