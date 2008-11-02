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    Алина Загитова: «Мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься»

    Теги сборная России Гран-при женское катание Алина Загитова Р-Спорт этап Гран-при в Финляндии Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Финляндии (1-е место). 

    Загитова в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер не смогла исполнить второй прыжок, сделав вместо него «бабочку». 

    «Слушайте, мы не роботы, чтобы всегда чисто кататься. Где-то переволновалась. Была чуточку не сосредоточена на старт, была как в тумане. Почувствовала неуверенность. Есть над чем работать. Я уже опытная спортсменка, нужно себя перебарывать.

    Меньше недели назад я начала нервничать. Наверное, это перенапряжение сказалось. Уже надо было выходить на старт, а я не понимала, что мне надо выходить на старт. Надо обсудить это с тренерами еще», – сказала Загитова. 

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