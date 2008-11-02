Алексей Мишин: «Не думали, что показательный номер Туктамышевой вызовет такой фурор»

Тренер Елизаветы Туткамышевой Алексей Мишин рассказал о создании показательного номера фигуристки.

– Лиза хотела сделать номер «Стюардесса» на песню Toxic Бритни Спирс. Я сказал, что это не самый позитивный персонаж, и что номер должен отражать содержание клипа, в котором очень ярко было представлено эротическое начало.

Перед моим отъездом в Америку мы наметили основную канву передвижений спортсменки вместе с хореографом Татьяной Прокофьевой. Именно она скомпоновала полную программу без меня. Мне же принадлежит идея открыться и сбросить жакет. Впервые я увидел на репетиции шоу, как все это претворили в жизнь, хоть и без реального костюма.

– Как вы пришли к такой идее?

– Для меня лично эротическое начало никогда не было первостепенным. Самым главным в моей тренерской деятельности – на основе высококачественных многооборотных прыжков сделать яркую программу. Мои лучшие ученики прекрасно это реализовывали. Сейчас в моем клане есть Лиза Туктамышева. Мне кажется абсолютно приемлемым, как она сняла топик.

Наша идея – в том, чтобы сделать что-то новое и необычное. Не думали, что это вызовет такой фурор. Его уже давно изменили гении нашего вида спорта Филипп Канделоро и Евгений Плющенко. Новый номер Хави Фернандеса – это развитие «Секс-бомб» Плющенко. Выступление Лизы вызвало интерес аудитории. Часть публики это отвергнет, часть будет сомневаться, а остальные это примут. Это право каждого.

– Речь о расширении аудитории фигурного катания?

– Почему нет? Если вы посмотрите выступления 100-летней давности, когда в юбках, брюках и на каблуках играли в теннис, и катались на коньках в длинных юбках и шляпках. Если бы в те времена кто-то из девушек осмелился выйти в теперешних платьях, им бы моментально указали на стандарты. Мир трансформируется, и у каждого времени – своя мода и представления о прекрасном.

– В российском сообществе показательная программа Туктамышевой произвела эффект разорвавшейся бомбы. Могут ли в международной федерации принять что-то из концепта ее выступления в соревновательной части?

– Страница, которую перевернула своим выступлением в Канаде Лиза, уже не закрыть. Ее увидел весь мир, и от нее пойдут все новые и новые страницы истории современного фигурного катания. Людей, выступающих за нравственность и агрессивно критикующих Лизу за смелость, будет все меньше и меньше, – сказал Мишин.

Шоу Туктамышевой: она сбросила костюм стюардессы на лед