Дмитриев включит четверной аксель в произвольную программу на московском этапе Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший, тренирующий сына, сообщил, что Дмитриев-младший включит четверной аксель в произвольную программу на домашнем этапе Гран-при.
«Артур работает со мной, мы в ежедневном режиме тренируем четверной аксель, который станет частью произвольной программы на московском этапе Гран-при.
В тренировках нам еще не удавалось исполнить аксель с чистым выездом, но перспектива у этого события имеется», – сказал Дмитриев-старший.
Четверной аксель никогда не исполнялся на соревнованиях.
Этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет в Москве с 16 по 18 ноября.