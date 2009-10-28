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    Дмитриев включит четверной аксель в произвольную программу на московском этапе Гран-при

    Теги сборная России Гран-при мужское катание Артур Дмитриев Rostelecom Cup Артур Дмитриев-старший Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший, тренирующий сына, сообщил, что Дмитриев-младший включит четверной аксель в произвольную программу на домашнем этапе Гран-при.

    «Артур работает со мной, мы в ежедневном режиме тренируем четверной аксель, который станет частью произвольной программы на московском этапе Гран-при.

    В тренировках нам еще не удавалось исполнить аксель с чистым выездом, но перспектива у этого события имеется», – сказал Дмитриев-старший.

    Четверной аксель никогда не исполнялся на соревнованиях.

    Этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет в Москве с 16 по 18 ноября.

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