Дмитриев включит четверной аксель в произвольную программу на московском этапе Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион , тренирующий сына, сообщил, что Дмитриев-младший включит четверной аксель в произвольную программу на домашнем этапе Гран-при.

«Артур работает со мной, мы в ежедневном режиме тренируем четверной аксель, который станет частью произвольной программы на московском этапе Гран-при.

В тренировках нам еще не удавалось исполнить аксель с чистым выездом, но перспектива у этого события имеется», – сказал Дмитриев-старший.

Четверной аксель никогда не исполнялся на соревнованиях.

Этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет в Москве с 16 по 18 ноября.