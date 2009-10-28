Евгения Медведева: «В произвольной вернула ту себя, которой лучше на пути не попадаться»

Двукратная чемпионка мира рассказала о своем психологическом состоянии во время произвольной программы .

Россиянка выиграла произвольную программу и стала третьей по итогам этапа в Канаде.

«С моральной стороны я очень довольна.

Не столько прокатом, сколько самой подготовкой к нему, потому что я вернула свою личность, которая вторая. Которой лучше на пути не попадаться, когда она включается. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек.

Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно», – сказала Медведева в эфире телеканала .

Камбэк Медведевой: с 7-го места на подиум! Но есть проблемы с прыжками