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    Евгения Медведева: «В произвольной вернула ту себя, которой лучше на пути не попадаться»

    Теги сборная России Гран-при Skate Canada женское катание Евгения Медведева Матч ТВ Фигурное катание

    Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своем психологическом состоянии во время произвольной программы Skate Canada.

    Россиянка выиграла произвольную программу и стала третьей по итогам этапа в Канаде.

    «С моральной стороны я очень довольна.

    Не столько прокатом, сколько самой подготовкой к нему, потому что я вернула свою личность, которая вторая. Которой лучше на пути не попадаться, когда она включается. Люди шугаются, но это не значит, что я плохой человек.

    Я очень рада, что мне удалось пробудиться с новой силой. Для меня это очень важно», – сказала Медведева в эфире телеканала «Матч ТВ».

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