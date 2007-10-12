Трусова, Щербакова, Косторная, Тараканова и Канышева вышли в финал юниорского Гран-при

Пять российских фигуристок вышли в финал юниорской серии Гран-при.

Это Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Анастасия Тараканова и Алена Канышева.

Косторная, Щербакова и Трусова выиграли по два этапа Гран-при каждая, Тараканова имеет одну победу и одно второе место, Канышева – два вторых места.

Шестой участницей финала Гран-при стала кореянка Ким Йе Лим. Первая запасная на финал – еще одна россиянка Анна Тарусина.

Российские фигуристки выиграли все 7 этапов юниорского Гран-при в этом сезоне. Также на их счету пять вторых мест и два третьих.

Финал пройдет в канадском Ванкувере с 5 по 9 декабря.

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