Евгений Плющенко: «Загитовой реально выучить четверной прыжок. Было бы желание или отсутствие боязни»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой стоит выучить прыжок в четыре оборота, чтобы в будущем успешно конкурировать с более молодыми спортсменками.

«Загитова великолепно откаталась в Японии, набрала рекордные баллы. Еще бы четверной выучить, вообще было бы здорово. Потому что когда перейдут на взрослый уровень новые спортсменки, будет тяжело кататься и Медведевой, и Загитовой.

Я не знаю детали подготовки Алины, но, конечно, ей реально выучить четверной. Было бы желание или отсутствие боязни.

В хореографическом плане Загитова демонстрирует настоящее женское одиночное катание, оно уже совершенно не юниорское. И после Пхенчхана она прибавила», – сказал Плющенко.