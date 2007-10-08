Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгений Плющенко: «Загитовой реально выучить четверной прыжок. Было бы желание или отсутствие боязни»

    Теги Евгений Плющенко сборная России женское катание Алина Загитова Р-Спорт Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой стоит выучить прыжок в четыре оборота, чтобы в будущем успешно конкурировать с более молодыми спортсменками. 

    «Загитова великолепно откаталась в Японии, набрала рекордные баллы. Еще бы четверной выучить, вообще было бы здорово. Потому что когда перейдут на взрослый уровень новые спортсменки, будет тяжело кататься и Медведевой, и Загитовой.

    Я не знаю детали подготовки Алины, но, конечно, ей реально выучить четверной. Было бы желание или отсутствие боязни.

    В хореографическом плане Загитова демонстрирует настоящее женское одиночное катание, оно уже совершенно не юниорское. И после Пхенчхана она прибавила», – сказал Плющенко. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться