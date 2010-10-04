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    Татьяна Тарасова: «Приятно получить ТЭФИ после того, как меня критиковали»

    Теги Татьяна Тарасова телевидение Пхенчхан-2018 Фигурное катание

    Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала вручение ей премии ТЭФИ как лучшему комментатору.

    Во время Олимпийских игр в Пхенчхане Тарасова работала на трансляциях фигурного катания на Первом канале.

    «Друзья мои, спасибо за теплые слова. Очень приятно после того, как меня критиковали, получить эту заветную статуэтку.

    Я не рассчитывала, я даже не понимаю, как мне так повезло.

    Я не считаю себя журналистом, а просто люблю фигурное катание. Спасибо вам еще раз за вашу любовь. И... работаем дальше», – написала Тарасова.

    «Нет более мощного и независимого человека на ТВ». У Татьяны Тарасовой – ТЭФИ!

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