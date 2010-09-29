Аделина Сотникова: «Несмотря на звание олимпийской чемпионки, я не стала звездой – корона на голове не выросла»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о том, как успехи в фигурном катании отразились на ее характере.

«Безусловно, это престижное звание, и «олимпийская чемпионка» звучит круто. Но несмотря на то, что я заслуженно шла к этому, отдала половину жизни за эту золотую медаль… я не стала звездой, у меня не выросла корона на голове.

Так что для меня главная миссия — дарить людям положительные эмоции и своим примером показывать, через что спортсменам приходится проходить для этой победы.

Я себя чувствую лет на 30 старше. Даже мама порой удивляется моей мудрости. Наверное, жизнь чему-то уже научила. Так что общаться с теми, кто старше, мне всегда интересно. У них есть чему поучиться. Впрочем, возраст — не самое главное, многое зависит от человека и от того, какой он путь прошел.

Мой главный минус — это нелюбовь к самой себе. Не могу сказать себе, что я красивая, эффектная. Мама старается переубедить меня, и только после этого я начинаю смотреть на себя другими глазами, но это происходит нечасто», – рассказала Сотникова.