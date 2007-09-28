Татьяна Тарасова: «Загитова не пустой болтовней, а делом доказывает, что она – лучшая»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу олимпийской чемпионки на турнире Nebelhorn Trophy в немецком Оберстдорфе.

«Думаю, что для первого старта в новом сезоне после Олимпийских игр Алина выступила совершенно блистательно.

Произвольная программа ей нравится, и она чувствует эту музыку. Конечно, работа хореографов и тренера налицо. Музыка («Кармен»), мне кажется, очень правильная для нее после «Дон Кихота».

Она стала кататься сложнее, и мне показалось, что ее скорость была выше, чем в короткой программе. Я не видела протоколов, но надеюсь, что ее компоненты выше, чем в короткой.

Есть, над чем работать, как и каждому. Но минусы ей ставить не за что. Только плюсы, в зависимости от того, какими были выезды после прыжков. А выезды у нее все очень сложные, с переходом в другие элементы, складывается целая серия. И это очень мне нравится.

Сегодня видно, что она прибавила после контрольных прокатов, что очень важно. Алина показывает, что она лучшая, и доказывает это не пустой болтовней, а делом», – сказала Тарасова.

Загитова победила на Nebelhorn Trophy с тремя мировыми рекордами. ВИДЕО