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    Алина Загитова: «После Олимпиады выросла на пять сантиметров, за лето еще на два»

    Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о программах нового сезона. 

    – Я скучала по этим соревновательным ощущениям, адреналину, потому что в жизни мне этого не хватает. На соревнованиях все это выплескивается и мне сразу становится легче.

    – Те есть с нетерпением ждала этого старта?

    – Да. Перед началом сезона были небольшие трудности, как у каждого спортсмена.

    После двух недель отпуска надо было нарабатывать форму, восстанавливать элементы, приспосабливаться к новому телу, ко всему. У меня в этом сезоне все новое–программы, образы, и нужно было к этому привыкнуть.

    – Что тебе больше всего нравится в новом образе в новой короткой программе?

    – Это совершенно другой для меня образ. Сначала я вообще его не понимала. Даже когда посмотрела «Призрак оперы», то душой его не воспринимала, не могла прожить.

    Но тренеры мне помогали, объясняли, и каждый жест стал осмысленным, не просто поднятая рука, я начала вникать, что это означает. Мне нравится в этой программе все.

    Я не привыкла много говорить, что конкретно нравится. Скажу так: мне просто очень нравится фигурное катание. И нравится кататься. Нравится моя программа.

    – Ты сильно выросла за лето?

    – За лето всего на пару сантиметров, а после Олимпиады сантиметров на пять.

    – Возможно, это стало причиной неудачи на чемпионате мира в Милане?

    – В Милане все наложилось. И обязательные мероприятия после Олимпийских игр, приемы, на которые нужно было ходить. И подготовка к чемпионату мира.

    Еще я заболела по возвращении из Кореи. Держала себя весь сезон, не позволяла расслабиться, а потом сразу отпустила и заболела. Усталость и напряжение дали о себе знать.

    – Как ты настраивала себя после форс-мажора, когда неделю назад не смогла вылететь в Братиславу?

    – У меня уже был такой случай на финале юниорского Гран-при, когда я вынуждена была лететь на следующий день тоже из-за документов. И этот опыт, как ни странно, пригодился.

    Сейчас я уже знала, как себя настроить. Думала только о хорошем, о подготовке к старту. И это помогло, – сказала Загитова. 

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