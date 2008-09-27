Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, Васильева – 5-я

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при среди юниоров в Чехии, ее соотечественница Виктория Васильева – 5-я.

Гран-при среди юниоров

Острава, Чехия

27-29 сентября

Девушки

Начало произвольной программы – 12.00 по московскому времени (29 сентября), прямая трансляция – YouTube-канал ISU.

1. Алена Косторная (Россия) – 70,24

2. Тин Цуй (США) – 70,30

3. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 69,45

4. И Сай Ен (Южная Корея) – 66,48

5. Виктория Васильева (Россия) – 64,53

6. Нана Араки (Япония) – 60,93

7. Шиика Йошиока (Япония) – 59,95

8.Ольга Микутина (Австрия) – 52,37