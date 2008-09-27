Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, Васильева – 5-я

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при среди юниоров в Чехии, ее соотечественница Виктория Васильева – 5-я.
Гран-при среди юниоров
Острава, Чехия
27-29 сентября
Девушки
Начало произвольной программы – 12.00 по московскому времени (29 сентября), прямая трансляция – YouTube-канал ISU.
1. Алена Косторная (Россия) – 70,24
2. Тин Цуй (США) – 70,30
3. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 69,45
4. И Сай Ен (Южная Корея) – 66,48
5. Виктория Васильева (Россия) – 64,53
6. Нана Араки (Япония) – 60,93
7. Шиика Йошиока (Япония) – 59,95
8.Ольга Микутина (Австрия) – 52,37