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    Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров, Васильева – 5-я

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    Российская фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при среди юниоров в Чехии, ее соотечественница Виктория Васильева – 5-я. 

    Гран-при среди юниоров

    Острава, Чехия

    27-29 сентября

    Девушки

    Начало произвольной программы – 12.00 по московскому времени (29 сентября), прямая трансляцияYouTube-канал ISU.

    1. Алена Косторная (Россия) – 70,24
    2. Тин Цуй (США) – 70,30
    3. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 69,45
    4. И Сай Ен (Южная Корея) – 66,48
    5. Виктория Васильева (Россия) – 64,53
    6. Нана Араки (Япония) – 60,93
    7. Шиика Йошиока (Япония) – 59,95
    8.Ольга Микутина (Австрия) – 52,37

     

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