Даниил Глейхенгауз: «Паненкова и ее мама предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как фигуристка Дарья Паненкова досрочно покинула предсезонные сборы.

«Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Этери Тутберидзе, что или она выходит на лед, или покидает сборы.

Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем», – сказал Глейхенгауз.

Ранее сообщалось, что Паненкова может перейти к другому тренеру.

В 2018 году от Тутберидзе ушли уже три спортсменки – Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.