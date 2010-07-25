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    Даниил Глейхенгауз: «Паненкова и ее мама предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем»

    Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Дарья Паненкова Фигурное катание

    Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, как фигуристка Дарья Паненкова досрочно покинула предсезонные сборы.

    «Паненкова в очередной раз отказывалась выходить на лед, при всех в раздевалке отвечая, что не хочет идти на тренировку. Ей так же при всех было сказано Этери Тутберидзе, что или она выходит на лед, или покидает сборы.

    Примечательно, что в этот день присутствовала ее мама. Они предпочли покинуть сборы. Больше ничего о ней мы не знаем», – сказал Глейхенгауз.

    Ранее сообщалось, что Паненкова может перейти к другому тренеру.

    В 2018 году от Тутберидзе ушли уже три спортсменки – Евгения Медведева, Полина Цурская и Анастасия Тараканова.

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