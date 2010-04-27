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    Юдзуру Ханю: «Хочу сделать четверной аксель и бросить вызов пятерному прыжку»

    Теги сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю Фигурное катание

    Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал о том, что помогает ему сохранять мотивацию.

    «Я чувствую, что достиг всего, чего хотел, но после участия в ледовых шоу, думаю, мне все еще чего-то хватает, как действующему фигуристу. Я хочу улучшаться, совершенствоваться и быть фигуристом, чье катание нравится.

    Я хочу сделать четверной аксель, и если у меня получится, я также хотел бы бросить вызов пятерному прыжку. Думаю, нагрузка на ногу будет сильной. Не думаю, что это будет легко, но когда-нибудь, после множества тренировок, хотел бы его сделать», — рассказал Ханю.

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