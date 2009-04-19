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    Максим Ковтун: «Не срослось с попаданием на последние две Олимпиады, но со следующей должно получиться»

    Теги сборная России Пекин-2022 мужское катание Максим Ковтун Фигурное катание

    Российский фигурист Максим Ковтун рассказал о планах на сезон-2018/19.

    – Выступать в следующем сезоне буду – официальное заявление. Не знаю, откуда другая информация берется, но она вечно откуда-то берется.

    Будем ставить новые программы, старых не будет.  Да, была программа под Pink Floyd, но я ее так и не прокатал ни разу, к сожалению. Может быть, где-то когда-нибудь прокатаю.

    Ты учишь четверной лутц?

    – Да, я даже его приземлял – в падении, но приземлял. То есть докрученный...

    Нужно восстановиться, закачаться немножко и потом уже можно приступать к изучению новых элементов, шлифованию старых – работы хватает.

    Поедешь ли ты на следующую Олимпиаду

    – Кто ж знает? Жизнь такая: как-то у меня не срасталось последние два раза. Но в этот раз должно все получиться, – сказал Ковтун в прямом эфире в инстаграме.

    Максим Ковтун: «Я буду выступать в следующем сезоне. Это официальное заявление»

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