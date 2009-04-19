Максим Ковтун: «Не срослось с попаданием на последние две Олимпиады, но со следующей должно получиться»

Российский фигурист рассказал о планах на сезон-2018/19.

– Выступать в следующем сезоне буду – официальное заявление. Не знаю, откуда другая информация берется, но она вечно откуда-то берется.

Будем ставить новые программы, старых не будет. Да, была программа под Pink Floyd, но я ее так и не прокатал ни разу, к сожалению. Может быть, где-то когда-нибудь прокатаю.

– Ты учишь четверной лутц?

– Да, я даже его приземлял – в падении, но приземлял. То есть докрученный...

Нужно восстановиться, закачаться немножко и потом уже можно приступать к изучению новых элементов, шлифованию старых – работы хватает.

– Поедешь ли ты на следующую Олимпиаду

– Кто ж знает? Жизнь такая: как-то у меня не срасталось последние два раза. Но в этот раз должно все получиться, – сказал Ковтун в прямом эфире в инстаграме.

Максим Ковтун: «Я буду выступать в следующем сезоне. Это официальное заявление»