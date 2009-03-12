Чемпионат мира среди юниоров. Показательные выступления

Сегодня, 11 марта, в Софии, Болгария, состоятся показательные выступления Чемпионата мира среди юниоров по фигурному катанию. Из российских фигуристов в них примут участие Арина Ушакова — Максим Некрасов, Полина Костюкович — Дмитрий Ялин, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Анастасия Скопцова — Кирилл Алешин, Александра Трусова, Алёна Косторная, Артур Даниелян и Алексей Ерохов.

Начало — 16.00 по мск.

Трансляция — http://www.eurovisionsports.tv/isu/single-pair-skating-ice-dance/

Список участников — https://scontent-frt3–2.xx.fbcdn.net/v/t1.0–9/28959035_10155627364452739_367164917024343980_n.jpg? oh=ce2109605654d47403515ec99b54c1d7&oe=5B399B37