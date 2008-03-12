Алексей Мишин: «Планируем усложнить технический контент в произвольной программе Костнер»

Известный тренер Алексей Мишин сообщил, что итальянская фигуристка намерена усложнить произвольную программу перед чемпионатом мира, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

«Раньше я неоднократно предлагал Каролине сделать некоторые изменения, которые могли бы поднять базовую оценку и, соответственно, шансы на более высокий результат, но она не соглашалась.

Сейчас Костнер согласна на все, что бы я ни предлагал ей в тренировках. Технический контент мы действительно планируем усложнить, и не думаю, что справиться с этим будет для этой фигуристки проблемой», – сказал Мишин.