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    Алексей Мишин: «Планируем усложнить технический контент в произвольной программе Костнер»

    Теги Каролина Костнер ЧМ по фигурному катанию 2018 Алексей Мишин сборная Италии женское катание

    Известный тренер Алексей Мишин сообщил, что итальянская фигуристка Каролина Костнер намерена усложнить произвольную программу перед чемпионатом мира, который пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

    «Раньше я неоднократно предлагал Каролине сделать некоторые изменения, которые могли бы поднять базовую оценку и, соответственно, шансы на более высокий результат, но она не соглашалась.

    Сейчас Костнер согласна на все, что бы я ни предлагал ей в тренировках. Технический контент мы действительно планируем усложнить, и не думаю, что справиться с этим будет для этой фигуристки проблемой», – сказал Мишин.

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