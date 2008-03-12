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    Костнер возобновила сотрудничество с Мишиным

    Теги Каролина Костнер ЧМ по фигурному катанию 2018 Алексей Мишин Михаэль Хут сборная Италии женское катание

    Известный тренер Алексей Мишин сообщил, что возобновил сотрудничество с итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.

    Мишин работал с Костнер на протяжении всего сезона, но в январе итальянка приняла решение вернуться к прежнему тренеру Михаэлю Хуту, который и повез спортсменку на Олимпиаду. В Корее Костнер заняла пятое место.

    «Каролина приехала в Санкт-Петербург почти сразу после Игр и сказала, что готова на любые условия, лишь бы я возобновил с ней работу.

    У меня в начале марта был запланирован семинар в Македонии, так Костнер сама звонила в тамошнюю федерацию фигурного катания, чтобы перенести этот семинар на более позднее время.

    Не знаю, найду ли возможность поехать в Милан на чемпионат мира. Проблема в том, что у меня очень плотный график семинаров.

    Возможно, сумею найти возможность выкроить пару дней, но даже если нет, ничего страшного не произойдет. Для меня не принципиально сидеть вместе с титулованной ученицей в «кисс энд край»: я уже давно не юный тренер, жаждущий признания», – сказал Мишин.

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