Костнер возобновила сотрудничество с Мишиным

Известный тренер Алексей Мишин сообщил, что возобновил сотрудничество с итальянской фигуристкой .

Мишин работал с Костнер на протяжении всего сезона, но в январе итальянка приняла решение вернуться к прежнему тренеру Михаэлю Хуту, который и повез спортсменку на Олимпиаду. В Корее Костнер заняла пятое место.

«Каролина приехала в Санкт-Петербург почти сразу после Игр и сказала, что готова на любые условия, лишь бы я возобновил с ней работу.

У меня в начале марта был запланирован семинар в Македонии, так Костнер сама звонила в тамошнюю федерацию фигурного катания, чтобы перенести этот семинар на более позднее время.

Не знаю, найду ли возможность поехать в Милан на чемпионат мира. Проблема в том, что у меня очень плотный график семинаров.

Возможно, сумею найти возможность выкроить пару дней, но даже если нет, ничего страшного не произойдет. Для меня не принципиально сидеть вместе с титулованной ученицей в «кисс энд край»: я уже давно не юный тренер, жаждущий признания», – сказал Мишин.