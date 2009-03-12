Иван Букин: «Перед чемпионатом мира постарались исправить все недочеты, едем в Милан с хорошим настроением»

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, рассказал о пропуске Олимпиады в Пхенчхане, а также о подготовке к чемпионату мира.
Букин не получил приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК), поэтому дуэт пропустил турнир.
«Сначала было немного обидно, но, когда началась Олимпиада, стало интересно – переживали, болели за наших ребят.
Это были необычные для нас Игры, мы хотели, чтобы наши ребята отлично выступили.
Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, идем проверенным планом, усиленно работаем и над физической, и над эмоциональной составляющей, постарались исправить все недочеты. Так что едем на чемпионат мира заряженными и с хорошим настроением», – сказал Букин.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.