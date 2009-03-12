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    Иван Букин: «Перед чемпионатом мира постарались исправить все недочеты, едем в Милан с хорошим настроением»

    Теги ЧМ по фигурному катанию 2018 сборная России танцы на льду Пхенчхан-2018 Александра Степанова Иван Букин

    Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцевальном дуэте с Александрой Степановой, рассказал о пропуске Олимпиады в Пхенчхане, а также о подготовке к чемпионату мира.

    Букин не получил приглашение на Игры от Международного олимпийского комитета (МОК), поэтому дуэт пропустил турнир.

    «Сначала было немного обидно, но, когда началась Олимпиада, стало интересно – переживали, болели за наших ребят.

    Это были необычные для нас Игры, мы хотели, чтобы наши ребята отлично выступили.

    Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, идем проверенным планом, усиленно работаем и над физической, и над эмоциональной составляющей, постарались исправить все недочеты. Так что едем на чемпионат мира заряженными и с хорошим настроением», – сказал Букин.

    Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Милане с 19 по 25 марта.

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