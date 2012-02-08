«Одноклассники» покажут все соревнования Олимпиады. Среди комментаторов – Липницкая, Андронов, Дементьев

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» в прямом эфире покажет все соревнования Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Трансляции будут доступны круглосуточно в специальном разделе на видеовитрине ОК. Всего будет организовано 8 видеопотоков из Южной Кореи.

Вести прямые в «Одноклассниках» будут как комментаторы (в частности, Алексей Андронов и Кирилл Дементьев), так и спортсмены (например, Юлия Липницкая).

Церемонию открытия в ОК будет вести один из самых известных киберспортивных комментаторов Виталий Волочай.

Кроме того, во время Олимпиады «Одноклассники» планируют провести видеочаты с российскими спортсменами. В самые значимые дни Олимпийски игр будет проходит шоу с обзором и аналитикой результатов.

Также пользователи соцсети смогут задавать вопросы комментаторам в чате и наблюдать за их работой в онлайне. Видеочаты с болельщиками проведут и российские спортсмены, общение с болельщиками будет организовано на базе приложения OK Live.

Олимпийские трансляции в ОК будут доступны на всех устройствах, в том числе на телевизорах с технологией Smart TV и Android TV.