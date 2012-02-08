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    «Одноклассники» покажут все соревнования Олимпиады. Среди комментаторов – Липницкая, Андронов, Дементьев

    Теги телевидение Пхенчхан-2018

    Социальная сеть «Одноклассники» совместно с компанией «Телеспорт» в прямом эфире покажет все соревнования Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

    Трансляции будут доступны круглосуточно в специальном разделе на видеовитрине ОК. Всего будет организовано 8 видеопотоков из Южной Кореи. 

    Вести прямые в «Одноклассниках» будут как комментаторы (в частности, Алексей Андронов и Кирилл Дементьев), так и спортсмены (например, Юлия Липницкая).

    Церемонию открытия в ОК будет вести один из самых известных киберспортивных комментаторов Виталий Волочай.

    Кроме того, во время Олимпиады «Одноклассники» планируют провести видеочаты с российскими спортсменами. В самые значимые дни Олимпийски игр будет проходит шоу с обзором и аналитикой результатов. 

    Также пользователи соцсети смогут задавать вопросы комментаторам в чате и наблюдать за их работой в онлайне. Видеочаты с болельщиками проведут и российские спортсмены, общение с болельщиками будет организовано на базе приложения OK Live. 

    Олимпийские трансляции в ОК будут доступны на всех устройствах, в том числе на телевизорах с технологией Smart TV и Android TV.

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