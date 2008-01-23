Александр Жулин: «Загитову точно не ждет судьба Липницкой. Я за нее не боюсь»

Тренер Александр Жулин подвел итоги выступления российских фигуристок на чемпионате Европы.

«Женя откаталась прекрасно. Загитова с юношеской непосредственностью и харизмой тоже была безумно хороша. Думаю, судьям было непросто решить, кого ставить на первое место. Видимо, сыграли свою роль прыжки Алины во второй части программ. Она их выполнила блистательно, набрала лишние баллы. А вторая оценка была выше у Жени.

Олимпиада будет совсем другим турниром, там у девушек все начнется сначала.

Думаю, Медведева уже здорова. Просто Загитова катает свою программу два года подряд, для нее выступать на соревнованиях — это удовольствие. Она вышла, покаталась без какого-то зажима. Женя еще сможет за счет опыта и авторитета выйти вперед на Олимпиаде.

— Победа Загитовой вызвала воспоминания четырехлетней давности. Тогда тоже 15-летняя Юлия Липницкая выиграла предолимпийский чемпионат Европы, поехала в Сочи, а потом ее карьера пошла по наклонной. Не ждет ли Загитову то же самое?

— Я за нее не боюсь. У нее же фамилия татарская, а все татары — очень стойкие люди. Ее точно не ждет судьба Липницкой. А у Медведевой армянские корни, ей тоже не грозит ничего плохого. Обе — ученицы Этери Тутберидзе, а это наше все, явление в фигурном катании.

— Сотскова заняла 4-е место, хотя Костнер выступила хуже в произвольной программе. У вас не создалось впечатление, что судьи не захотели пускать третью россиянку на пьедестал?

— Конечно, что-то надо было отдать. У нас вид спорта такой. Кем-то пришлось жертвовать. В какой-то степени Марию жаль. Однозначно ее произвольный прокат был лучше. Костнер очень сильно завысили вторую оценку: с такими падениями девяток быть не может. Должно быть у судей какое-то чувство собственного достоинства! Человек выходит — и все срывает…

Мы все знаем, что Костнер — гениальная фигуристка, но в этот день ей нельзя было ставить такие баллы.

— Как Марии теперь настраиваться на Олимпиаду? По сути, ей сейчас говорят, что на медаль нельзя рассчитывать…

— Не знаю, как ей настроиться. У каждого человека есть свои способы. Надо просто сделать свою работу лучше всех — даже с пока еще нераскрытой харизмой. Все бывает, лед скользкий...» – рассказал Жулин.