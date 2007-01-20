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    Дмитрий Алиев: «Сегодня чувствовал себя окрыленным»

    Теги Хавьер Фернандес сборная России чемпионат Европы мужское катание Дмитрий Алиев

    Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы, где стал вторым.

    «Сегодня чувствовал себя окрыленным. Тренировочный процесс был спланирован максимально правильно. В произвольной ставку с тренерами сделали на качество выполнения.

    Когда сделал уверенно первый четверной в каскаде смог раскрепостится, а после второго выдохнул, чтобы сдержать себя до конца программы, не расплескав.

    Очень рад, что день, который начался с форс-мажора завершился таким образом. Утром я забыл коньки в номере, из-за этого пропустил тренировку.

    Произвольная программа для меня эмоционально тяжелая, тема касается родителей, она похожа на мою жизнь, мне пришлось рано уехать от родителей в другой город.

    Хавьер (Фернандес) для меня был примером, когда я еще бегал под стол, и очень ценю, что могу стоять на пьедестале рядом с ним.

    Я еще не думал об Олимпиаде, потому что еще неизвестно, кто из нас на нее поедет, но если все будет в порядке, хочу выступить там в лучшей готовности», – приводит слова Алиева корреспондент Sports.ru Алексей Авдохин.

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