Дмитрий Алиев: «Сегодня чувствовал себя окрыленным»

Российский фигурист прокомментировал свое выступление на чемпионате Европы, где стал вторым.

«Сегодня чувствовал себя окрыленным. Тренировочный процесс был спланирован максимально правильно. В произвольной ставку с тренерами сделали на качество выполнения.

Когда сделал уверенно первый четверной в каскаде смог раскрепостится, а после второго выдохнул, чтобы сдержать себя до конца программы, не расплескав.

Очень рад, что день, который начался с форс-мажора завершился таким образом. Утром я забыл коньки в номере, из-за этого пропустил тренировку.

Произвольная программа для меня эмоционально тяжелая, тема касается родителей, она похожа на мою жизнь, мне пришлось рано уехать от родителей в другой город.

Хавьер (Фернандес) для меня был примером, когда я еще бегал под стол, и очень ценю, что могу стоять на пьедестале рядом с ним.

Я еще не думал об Олимпиаде, потому что еще неизвестно, кто из нас на нее поедет, но если все будет в порядке, хочу выступить там в лучшей готовности», – приводит слова Алиева корреспондент Sports.ru Алексей Авдохин.