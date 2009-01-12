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    Олимпийский чемпион Сочи Соловьев вступил в Putin Team

    Теги сборная России Владимир Путин танцы на льду Екатерина Боброва Дмитрий Соловьев политика

    Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в дуэте с Екатериной Бобровой, вступил в движение Putin Team.

    Соловьев является олимпийским чемпионом Сочи-2014, бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы.

    В начале ноября российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team, цель которого – поддержка президента России Владимира Путина.

     

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

    Малкин и Карякин тоже в Putin Team

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