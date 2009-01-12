Олимпийский чемпион Сочи Соловьев вступил в Putin Team

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в дуэте с , вступил в движение Putin Team.

Соловьев является олимпийским чемпионом Сочи-2014, бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы.

В начале ноября российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team, цель которого – поддержка президента России Владимира Путина.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

Малкин и Карякин тоже в Putin Team