Олимпийский чемпион Сочи Соловьев вступил в Putin Team

Российский фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в дуэте с Екатериной Бобровой, вступил в движение Putin Team.
Соловьев является олимпийским чемпионом Сочи-2014, бронзовым призером чемпионата мира и чемпионом Европы.
В начале ноября российский хоккеист Александр Овечкин объявил о создании движения Putin Team, цель которого – поддержка президента России Владимира Путина.
«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин
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