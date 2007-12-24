Сергей Воронов: «Посмотрим, как те, кто попали в сборную, покажут себя на международной арене»

Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал свое непопадание в сборную на чемпионат Европы.

«На чемпионате России я стал четвертым, что тут еще говорить. Я стараюсь всегда начинать с себя – с произвольной программой я на этот раз не справился. Другой разговор, что с ней никто не справился. Посмотрим, как мальчики покажут себя на международной арене, но пока им не удавалось в этом сезоне то, что делал я», – рассказал Воронов.

Напомним, Воронов в текущем сезоне одержал победу на этапе Гран-при NHK Trophy, на этапе Гран-при Skate America занял третье место. В финале серии Гран-при фигурист стал четвертым.