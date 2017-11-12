Евгения Медведева: «Есть незначительные проблемы с правым голеностопом»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о выступлении на четвертом этапе Гран-при NHK Trophy, где она стала первой.

– В произвольной программе у тебя случилось неожиданное падение с первого прыжка. Как ты собралась и сделала потом каскад с тем же тройным флипом?

– Я просто понимала, что у меня нет другого выхода.

– Сложно собраться на программу, если не получился первый элемент?

– Не то, что сложно, просто включается даже не автоматизм, а «режим самосохранения». Ты понимаешь, что у тебя есть один шанс, сделать еще один каскад, и идешь и делаешь его. Просто идешь и делаешь.

– Все заметили тейпы у тебя на ногах. Ты хорошо себя чувствуешь?

– На самом деле есть незначительные проблемы с правым голеностопом, но мы их решаем, справляемся. Ничего страшного нет. Все хорошо.

– Сейчас есть некоторый перерыв до финала Гран-при. Что планируешь делать?

– Мне хотелось бы набраться сил физических и ментальных и с новым глотком воздуха работать дальше и готовиться к финалу Гран-при.

– Это будет уже твой пятый финал, включая юниорские. Что это значит для тебя?

– Ничего. Очередной финал Гран-при.

У меня есть достаточный опыт, и я думаю, что этот опыт положительный. Я довольно-таки хорошо знаю, как проходят такие соревнования, что к чему, какие цели стоят. И буду со спокойной душой выходить на финал, – сказала Медведева.

Медведева выиграла. Но опять упала