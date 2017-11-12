Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгения Медведева: «Есть незначительные проблемы с правым голеностопом»

    Теги сборная России Гран-при NHK Trophy финал Гран-при женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о выступлении на четвертом этапе Гран-при NHK Trophy, где она стала первой.

    В произвольной программе у тебя случилось неожиданное падение с первого прыжка. Как ты собралась и сделала потом каскад с тем же тройным флипом?

    – Я просто понимала, что у меня нет другого выхода.

    Сложно собраться на программу, если не получился первый элемент?

    – Не то, что сложно, просто включается даже не автоматизм, а «режим самосохранения». Ты понимаешь, что у тебя есть один шанс, сделать еще один каскад, и идешь и делаешь его. Просто идешь и делаешь.

    Все заметили тейпы у тебя на ногах. Ты хорошо себя чувствуешь?

    – На самом деле есть незначительные проблемы с правым голеностопом, но мы их решаем, справляемся. Ничего страшного нет. Все хорошо.

    Сейчас есть некоторый перерыв до финала Гран-при. Что планируешь делать?

    – Мне хотелось бы набраться сил физических и ментальных и с новым глотком воздуха работать дальше и готовиться к финалу Гран-при.

    – Это будет уже твой пятый финал, включая юниорские. Что это значит для тебя?

    – Ничего. Очередной финал Гран-при.

    У меня есть достаточный опыт, и я думаю, что этот опыт положительный. Я довольно-таки хорошо знаю, как проходят такие соревнования, что к чему, какие цели стоят. И буду со спокойной душой выходить на финал, – сказала Медведева.

    Медведева выиграла. Но опять упала

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться