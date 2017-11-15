Этери Тутберидзе: «Если девочки выходят и чувствуют себя красивыми, они так же тренироваться будут»

Тренер Этери Тутберидзе рассказала о том, что учит своих воспитанниц хорошо выглядеть не только на соревнованиях, но и на тренировках.

— Женя Медведева рассказывала в интервью: «На тренировки я надеваю перчатки с отрезанными пальцами, чтобы был виден маникюр. Обязательно макияж, прическа. Я всегда должна выглядеть отлично. К этому меня с детства приучила тренер».

— Я их учу, да. Для меня это важно. Маленькая девочка выходит на лед, а у нее на голове — гнездо. Мне все равно, что она была в шапке, торопилась. Она всегда должна быть в форме. Это где-то, может быть, и результат того, как она дальше будет тренироваться.

Вы, когда чувствуете себя красивой, ухоженной, наверное, и осанку будете держать, и пойдете другой походкой. А когда знаете, что выглядите не очень, то «сбросите» спину и пройдете так, чтобы вас никто не заметил. То же самое и на льду. Если девочки выходят и чувствуют себя красивыми, они так же тренироваться будут. И это должно быть всегда. Везде. Я их должна приучать.

Родители иногда беспокоятся: «Ой, в 13 лет она начинает подкрашивать глазки, реснички!» Ну и что? Пусть девочка чувствует себя красивой, женственной. Пусть она видит, что на нее уже засматриваются мальчики. Прекрасно!

То, что здороваться должны со всеми, это даже не обсуждается. Они и улыбаться всегда должны, коль находятся в обществе. Обязательно!

— Почему-то кажется, что девчонки у вас в группе какие-то особенные.

— Обыкновенные у меня девчонки. А вот парни трудные. Один сложнее другого.

— Обычно тренеры жалуются, что девочки более капризные, ранимые...

— Как раз мальчики, к сожалению, капризные, ранимые. И так к ним подходишь, и эдак. И обнимешь, и погладишь, и не знаешь уже, с какой стороны и на какой козе подъехать. Поэтому, наверное, и не показывают они результатов.

Не хочется вспоминать... Но вот Адьян Питкеев... За год до этого, по сути, краха так сложно с ним было. Каждый день: и приласкать, и пожалеть, и заставить. А не должно быть так. Тренировка — это должен быть процесс, который так или иначе приносит удовлетворение обоим. Тогда и результат будет, — рассказала Тутберидзе.