Евгения Медведева: «Я презираю алкоголь и ненавижу, когда меня жалеют»

Российская фигуристка рассказала о приближающемся дне рождения и о том, как относится к жалости со стороны близких.

- У вас в конце ноября (19 ноября — прим. Sports.ru) день рождения — 18 лет. Вечеринка будет?

– Я не любитель шумных компаний, алкоголь презираю, поэтому нет такого: «А-а-а, клуб, подарки, забирай меня скорей, восемнадцать мне уже».

Абсолютно спокойно отношусь к этой дате, не считаю каким-то суперпраздником.

- Может, потому что психологически вы уже старше? Спорт же – серьезная школа жизни.

– Вероятно. Я на катке с трех лет. Совсем в детстве было и обидно, и непонятно: ровесники играют на площадке, от них никто ничего не требует, на них никто не кричит.

А вот лет после десяти пришла какая-то взрослая осознанность: даже если тренер ругается, понимаю – меня не хотят обидеть, скорее, разозлить и тем самым мотивировать.

- Такая закалка не ломает характер? Получается, спортсменов с детства учат подчиняться.

– Ой, нет, вне катка я очень упрямая. Если что-то для себя решила, нужны серьезные доводы, чтобы меня переубедить.

- Вас легко вывести из себя?

– Я не взрывная, а вот расплакаться могу. К сожалению. Но не так – опустила руки и реву.

Скорее, от обиды и возмущения слезы иногда катятся. И не только на катке, в жизни тоже злость у меня перерабатывается в слезы.

- Как в такие моменты успокаиваетесь?

– Запираюсь в комнате и сижу в тишине: у меня там нет ни телевизора, ни радио, только аквариум, в котором пузырьки булькают. Это меня умиротворяет.

- А как же сочувствие, поддержка близких?

– Ненавижу, когда меня жалеют! Мои близкие это знают, поэтому никогда не причитают надо мной, типа: «Женечка, не переживай, сегодня не получилось – завтра получится».

Почему это плохо? Потому что такие слова можно повторять человеку изо дня в день, до бесконечности, заставляя верить, что у него что-то получится как бы «завтра».

А в результате так никогда ничего и не выйдет, – приводит интервью Медведевой группа во «Вконтакте» «Фигурное катание. Love» со ссылкой на журнал Glamour.

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