Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Евгения Медведева: «Я презираю алкоголь и ненавижу, когда меня жалеют»

    Теги сборная России светская хроника женское катание Евгения Медведева

    Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о приближающемся дне рождения и о том, как относится к жалости со стороны близких. 

    - У вас в конце ноября (19 ноября — прим. Sports.ru) день рождения — 18 лет. Вечеринка будет?

    – Я не любитель шумных компаний, алкоголь презираю, поэтому нет такого: «А-а-а, клуб, подарки, забирай меня скорей, восемнадцать мне уже».

    Абсолютно спокойно отношусь к этой дате, не считаю каким-то суперпраздником.

    - Может, потому что психологически вы уже старше? Спорт же – серьезная школа жизни.

    – Вероятно. Я на катке с трех лет. Совсем в детстве было и обидно, и непонятно: ровесники играют на площадке, от них никто ничего не требует, на них никто не кричит.

    А вот лет после десяти пришла какая-то взрослая осознанность: даже если тренер ругается, понимаю – меня не хотят обидеть, скорее, разозлить и тем самым мотивировать.

    - Такая закалка не ломает характер? Получается, спортсменов с детства учат подчиняться.

    – Ой, нет, вне катка я очень упрямая. Если что-то для себя решила, нужны серьезные доводы, чтобы меня переубедить.

    - Вас легко вывести из себя?

    – Я не взрывная, а вот расплакаться могу. К сожалению. Но не так – опустила руки и реву.

    Скорее, от обиды и возмущения слезы иногда катятся. И не только на катке, в жизни тоже злость у меня перерабатывается в слезы.

    - Как в такие моменты успокаиваетесь?

    – Запираюсь в комнате и сижу в тишине: у меня там нет ни телевизора, ни радио, только аквариум, в котором пузырьки булькают. Это меня умиротворяет.

    - А как же сочувствие, поддержка близких?

    – Ненавижу, когда меня жалеют! Мои близкие это знают, поэтому никогда не причитают надо мной, типа: «Женечка, не переживай, сегодня не получилось – завтра получится».

    Почему это плохо? Потому что такие слова можно повторять человеку изо дня в день, до бесконечности, заставляя верить, что у него что-то получится как бы «завтра».

    А в результате так никогда ничего и не выйдет, – приводит интервью Медведевой группа во «Вконтакте» «Фигурное катание. Love» со ссылкой на журнал Glamour.

    «Они относятся к Медведевой как к идолу». Япония обожает фигурное катание

    Медведева выиграла. Но опять упала

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться