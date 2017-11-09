Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Аделина Сотникова: «Хейтеры, вам не сбить меня с пути. Буду работать и добиваться того, чего хочу»

    Теги сборная России Аделина Сотникова женское катание

    Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем отношении к недоброжелателям.

    «Знаете, я такой человек, который принимает все близко к сердцу. Любую сказанную, написанную речь. Может, я не покажу виду, что меня это задело или расстроило, да еще и промолчу. Не знаю почему. Боясь обидеть того, кто обидел меня… Хотя я понимаю, что это очень глупо, но я живу принципом, что жизнь – бумеранг, и тот человек почувствует когда-нибудь то же самое, как когда-то я.

    Но порой, когда уже конкретно накипит, я молчать 100 процентов не буду. Нужно менять свою эту черту и быть уже в конце концов прямолинейной! Меня никто не пожалеет, а пользоваться этим будут!

    Ну действительно, жизнь моя, дорога моя! Максимум кто может направлять меня этой дорогой — это родные и близкие! Ну никак не посторонние мне люди!

    А уж тем более упрекать меня в чем-то! Я сама же говорю всем своим друзьям, чтобы ни на кого не обращали внимания и просто делали свою поставленную задачу! А сама из-за малейшего хэйтера начинаю беситься.

    Дорогие мои хейтеры, доброжелатели! Знайте, я с каждым вашим «хорошим» сообщением становлюсь только сильнее! И вам не сбить меня с моего же пути. Буду работать и добиваться того, чего хочу!» – написала фигуристка.

    Сотникова пропускает сезон 2017/18 из-за травмы. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться