Аделина Сотникова: «Хейтеры, вам не сбить меня с пути. Буду работать и добиваться того, чего хочу»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем отношении к недоброжелателям.

«Знаете, я такой человек, который принимает все близко к сердцу. Любую сказанную, написанную речь. Может, я не покажу виду, что меня это задело или расстроило, да еще и промолчу. Не знаю почему. Боясь обидеть того, кто обидел меня… Хотя я понимаю, что это очень глупо, но я живу принципом, что жизнь – бумеранг, и тот человек почувствует когда-нибудь то же самое, как когда-то я.

Но порой, когда уже конкретно накипит, я молчать 100 процентов не буду. Нужно менять свою эту черту и быть уже в конце концов прямолинейной! Меня никто не пожалеет, а пользоваться этим будут!

Ну действительно, жизнь моя, дорога моя! Максимум кто может направлять меня этой дорогой — это родные и близкие! Ну никак не посторонние мне люди!

А уж тем более упрекать меня в чем-то! Я сама же говорю всем своим друзьям, чтобы ни на кого не обращали внимания и просто делали свою поставленную задачу! А сама из-за малейшего хэйтера начинаю беситься.

Дорогие мои хейтеры, доброжелатели! Знайте, я с каждым вашим «хорошим» сообщением становлюсь только сильнее! И вам не сбить меня с моего же пути. Буду работать и добиваться того, чего хочу!» – написала фигуристка.

Сотникова пропускает сезон 2017/18 из-за травмы.