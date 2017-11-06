Даниил Глейхенгауз: «При идеальном прокате произвольной программы техническая оценка Загитовой уйдет за 80 баллов»

Тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление российской фигуристки Алины Загитовой, которая заняла первое место на этапе Гран-при Cup of China.

«В короткой программе Алина была немного зажата, это было связано с волнением из-за участия в первом для себя этапе Гран-при во взрослой категории, но это не должно быть оправданием, поэтому мы после проката обсудили все детали и провели работу над ошибками. Настраивались на произвольную немного по-другому, и это дало свой результат.

В произвольной программе Алина не выглядела как дебютантка, а вышла, чтобы показать все свое мастерство и побороться за победу. Почти все удалось, но это, конечно, же не предел, техническая оценка Загитовой при идеальном прокате произвольной программы должна уйти за 80 баллов, с точки зрения второй оценки прокат был высокого уровня», – сказал Глейхенгауз.

Также тренер рассказал о том, как создавался показательный номер Загитовой.

Показательный танец называется «Жрица огня». Музыку для этого номера я нашел еще летом и сразу понял, как вижу номер и кто его будет катать. Поставили мы его вместе с Этери, считаю его очень интересным в плане хореографии и стиля, хотел показать, что Алина может быть разной в хореографии и что мы работаем над владением коньком и телом, чтобы ставить номера такого уровня.

Думаю, многие заметили сексуальность в этом номере, но не пошлость, это очень важная грань и здесь огромная заслуга Этери, так как она точно знает, как правильно преподнести женскую сексуальность», – добавил тренер.

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