Алина Загитова: «С Медведевой мы не соперничаем»

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об ожидании Олимпиады в Южной Корее, а также о взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

– Об Олимпиаде думаете?

– Я не буду отвечать на этот вопрос. Какой спортсмен не думает об Олимпиаде? Я не знаю.

– Плох тот спортсмен, который не мечтает об Олимпийских играх? Многие называют вас второй претенденткой от России на поездку в Пхенчхан.

– Я стараюсь не обращать на это внимания. Я ничего не читаю.

– Кто ваша любимая фигуристка? Кумир?

– Кумир? В фигурном катании, наверное… я даже не знаю. На тренировках я равняюсь на Евгению Медведеву. А вообще мне нравится гимнастка Алина Кабаева.

– Вы говорили, что с Медведевой у вас даже не конкуренция, а игры.

– Я никогда ни с кем не конкурировала. А на тренировках мы иногда, бывает, играем. Этери Георгиевна говорит нам: «Ты сделай этот прыжок, а ты – тот». Мы не соперничаем друг с другом.

– Но ваша игра не становится все более серьезной?

– Я думаю, что нет. Мы с Женей очень спокойно к этому относимся, – сказала Загитова.

Медведева vs Загитова: кто действительно сильнее?