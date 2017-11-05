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    Алина Загитова: «С Медведевой мы не соперничаем»

    Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Евгения Медведева Алина Загитова

    Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об ожидании Олимпиады в Южной Корее, а также о взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

    Об Олимпиаде думаете?

    – Я не буду отвечать на этот вопрос. Какой спортсмен не думает об Олимпиаде? Я не знаю.

    Плох тот спортсмен, который не мечтает об Олимпийских играх? Многие называют вас второй претенденткой от России на поездку в Пхенчхан.

    – Я стараюсь не обращать на это внимания. Я ничего не читаю.

    Кто ваша любимая фигуристка? Кумир?

    – Кумир? В фигурном катании, наверное… я даже не знаю. На тренировках я равняюсь на Евгению Медведеву. А вообще мне нравится гимнастка Алина Кабаева.

    Вы говорили, что с Медведевой у вас даже не конкуренция, а игры.

    – Я никогда ни с кем не конкурировала. А на тренировках мы иногда, бывает, играем. Этери Георгиевна говорит нам: «Ты сделай этот прыжок, а ты – тот». Мы не соперничаем друг с другом.

    Но ваша игра не становится все более серьезной?

    – Я думаю, что нет. Мы с Женей очень спокойно к этому относимся, – сказала Загитова.

    Медведева vs Загитова: кто действительно сильнее?

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    • Алина Загитова
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