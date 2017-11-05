Алина Загитова: «С Медведевой мы не соперничаем»
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала об ожидании Олимпиады в Южной Корее, а также о взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.
– Об Олимпиаде думаете?
– Я не буду отвечать на этот вопрос. Какой спортсмен не думает об Олимпиаде? Я не знаю.
– Плох тот спортсмен, который не мечтает об Олимпийских играх? Многие называют вас второй претенденткой от России на поездку в Пхенчхан.
– Я стараюсь не обращать на это внимания. Я ничего не читаю.
– Кто ваша любимая фигуристка? Кумир?
– Кумир? В фигурном катании, наверное… я даже не знаю. На тренировках я равняюсь на Евгению Медведеву. А вообще мне нравится гимнастка Алина Кабаева.
– Вы говорили, что с Медведевой у вас даже не конкуренция, а игры.
– Я никогда ни с кем не конкурировала. А на тренировках мы иногда, бывает, играем. Этери Георгиевна говорит нам: «Ты сделай этот прыжок, а ты – тот». Мы не соперничаем друг с другом.
– Но ваша игра не становится все более серьезной?
– Я думаю, что нет. Мы с Женей очень спокойно к этому относимся, – сказала Загитова.
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