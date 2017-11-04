Елена Буянова: «Прыжки, чувства и женственность в катании у Радионовой отлично сочетаются»

Тренер Елены Радионовой Елена Буянова прокомментировала выступление спортсменки на Cup of China (3-е место).

«Самое главное, что мы набираем обороты и не собираемся останавливать этот процесс. Работы предстоит очень много, но надо понимать, что Лена не ребенок, не подросток. Она уже взрослая девушка со своим мышлением, психикой, и очень важно сделать так, чтобы ее условную книгу прочесть правильно.

Ниточку ее надо вести верно, чтобы не порвать ее. Чтобы сам спортсмен сам хотел дальше учиться и набирать силу. Потому что хочется намного больше всего. Я надеюсь, ее прокаты будут все лучше и лучше.

Мне приятно, что ее выступление в Китае было стабильным, видно женственное катание, в короткой программе дорожка настолько хорошо сыграна, что за нее получен четвертый уровень сложности. У Лены очень яркие эмоции, которые она выдает на льду, и получается красиво – прыжки, чувства и женственность в катании у нее отлично сочетаются», – рассказала Буянова.