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    Елена Буянова: «Прыжки, чувства и женственность в катании у Радионовой отлично сочетаются»

    Теги сборная России Гран-при Елена Водорезова (Буянова) женское катание Cup of China Елена Радионова

    Тренер Елены Радионовой Елена Буянова прокомментировала выступление спортсменки на Cup of China (3-е место).

    «Самое главное, что мы набираем обороты и не собираемся останавливать этот процесс. Работы предстоит очень много, но надо понимать, что Лена не ребенок, не подросток. Она уже взрослая девушка со своим мышлением, психикой, и очень важно сделать так, чтобы ее условную книгу прочесть правильно.

    Ниточку ее надо вести верно, чтобы не порвать ее. Чтобы сам спортсмен сам хотел дальше учиться и набирать силу. Потому что хочется намного больше всего. Я надеюсь, ее прокаты будут все лучше и лучше.

    Мне приятно, что ее выступление в Китае было стабильным, видно женственное катание, в короткой программе дорожка настолько хорошо сыграна, что за нее получен четвертый уровень сложности. У Лены очень яркие эмоции, которые она выдает на льду, и получается красиво – прыжки, чувства и женственность в катании у нее отлично сочетаются», – рассказала Буянова.

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