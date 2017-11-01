Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Александр Коган: «ФФКР оплатит лечение Погорилой за границей, если понадобится»

    Теги сборная России травмы ФФКР женское катание Анна Погорилая Анна Царева Александр Коган

    Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что организация готова оплатить лечение Анны Погорилой.

    «Анна – член сборной команды, поэтому на нее распространяются все связанные с этим привилегии.

    Мы готовы оказать любую помощь и поддержку, если понадобится – оплатить лечение за границей. Но инициатива здесь должна идти от самой спортсменки и ее тренера», – рассказал Коган.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться