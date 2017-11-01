Александр Коган: «ФФКР оплатит лечение Погорилой за границей, если понадобится»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что организация готова оплатить лечение Анны Погорилой.

«Анна – член сборной команды, поэтому на нее распространяются все связанные с этим привилегии.

Мы готовы оказать любую помощь и поддержку, если понадобится – оплатить лечение за границей. Но инициатива здесь должна идти от самой спортсменки и ее тренера», – рассказал Коган.