Александр Коган: «ФФКР оплатит лечение Погорилой за границей, если понадобится»
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что организация готова оплатить лечение Анны Погорилой.
«Анна – член сборной команды, поэтому на нее распространяются все связанные с этим привилегии.
Мы готовы оказать любую помощь и поддержку, если понадобится – оплатить лечение за границей. Но инициатива здесь должна идти от самой спортсменки и ее тренера», – рассказал Коган.
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