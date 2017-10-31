Илья Авербух: «У Погорилой история больше не психологическая, а вопрос набора формы»
Хореограф Илья Авербух прокомментировал неудачное выступление Анны Погорилой на Skate Canada.
«Я думаю, что здесь история больше не психологическая, а вопрос набора формы. У нее была травма, и поэтому она пропустила контрольные прокаты. На Кубке России Аня снялась с произвольной программы и из-за последствий травмы, и ввиду того, что еще не набрана физическая форма.
И ничего удивительного в произошедшем в Канаде нет – форма еще не пришла. Другое дело, что ее желание побеждать и амбициозный характер гонят Аню вперед. Получается, что одно накладывается на другое и дает такие срывы», – рассказал Авербух.
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