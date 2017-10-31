Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Илья Авербух: «У Погорилой история больше не психологическая, а вопрос набора формы»

    Теги Илья Авербух сборная России Гран-при Skate Canada женское катание Анна Погорилая

    Хореограф Илья Авербух прокомментировал неудачное выступление Анны Погорилой на Skate Canada.

    «Я думаю, что здесь история больше не психологическая, а вопрос набора формы. У нее была травма, и поэтому она пропустила контрольные прокаты. На Кубке России Аня снялась с произвольной программы и из-за последствий травмы, и ввиду того, что еще не набрана физическая форма.

    И ничего удивительного в произошедшем в Канаде нет – форма еще не пришла. Другое дело, что ее желание побеждать и амбициозный характер гонят Аню вперед. Получается, что одно накладывается на другое и дает такие срывы», – рассказал Авербух.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться