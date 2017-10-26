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    Аделина Сотникова – о работе комментатором на Играх-2018: «Если появится такая возможность, почему бы и нет»

    Теги телевидение сборная России Пхенчхан-2018 Аделина Сотникова женское катание

    Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова сообщила, что была бы не против выступить в качестве комментатора во время Игр в Пхенчхане.

    «Думала об этом. Если появится такая возможность, то почему бы и нет.

    Я буду болеть за всех олимпийцев, которые выступят в Пхенчхане. Неважно, из какой сборной, из какой страны. Это очень тяжело, каждому нужна сила и поддержка на Олимпиаде, чтобы это перенести.

    Олимпиада такой старт, особенный, кто-то может выстрелить, а кто-то растеряться», – сказала Сотникова.

    Напомним, что Сотникова пропускает сезон из-за восстановления после травмы.

    Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

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