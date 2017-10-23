Нина Мозер: «Думала закончить после Сочи-2014. С Волосожар и Траньковым была договоренность: Сочи и все»

Известный тренер Нина Мозер сообщила, что сделает паузу в тренерской карьере после Пхенчхана-2018.

«Я избалована Волосожар и Траньковым, потому что практически на всех турнирах мы с ними поднимали флаг России. Если в моей судьбе будет фигурное катание без медалей, мне этого уже будет не хватать. Победы, они как наркотик. У меня зависимость быть победителем. А когда ты победитель, ты ищешь тех спортсменов, которые будут реализовывать эти амбиции.

– Когда у вас настанет период, который наступает рано или поздно у всех, вы знаете, что будете делать? Зависимость есть, а наркотика уже нет.

– Я думаю, что такой момент настанет очень скоро. Но я знаю, что буду делать. Я искренне уважаю людей, которые всю жизнь стоят у борта. Низкий им поклон, честь им и хвала. Они знают свое дело, но не пытаются найти что-то еще. А я человек любознательный, и мне интересно попробовать другое. И моя работа в «Сириусе» – из этой серии.

Если я дошла до финала, то не начинаю путь сначала. Я беру новую игру. И пока я тупо не добьюсь новой победы, я играю. Когда вижу, как вручают моим ребятам медаль, я тут же хочу уйти. Мне уже это неинтересно.

И для меня совершенно несвойственно то, что я второй раз вошла в олимпийское четырехлетие. Я сделала это только потому, что дала обещание другим людям. Я думала закончить после Сочи. С Татьяной и Максимом у нас была договоренность: Сочи и все. А потом Хорхе Фернандес убедил их, что они еще могут. И я дала слово. И вот сейчас до сих пор я это слово держу. Несу, как крест.

– Ради кого теперь нести слово?

– Только ради людей, которые сейчас на катке. Я им всегда говорю: «Ребят, если я вам не нужна, я готова отойти». Я уже приготовила себя к мысли, что я не буду этим заниматься. А если и буду, то вообще в другом качестве. Жить на износ, на этом рваном диване, сутками в этой комнате, я больше не могу. Я больше не хочу. Я хочу сделать хоть что-то для себя.

– А после Пхенчхана-2018 придет Хорхе и скажет: «Нина, знаешь, я пощупал мышцы Столбовой, они настолько великолепны, что она фаворит Пекина-2022».

– Надеюсь, Хорхе меня больше не подведет. Понимаете, мне очень много еще хочется сделать в этой жизни, а для этого нужно время, здоровье и желание. Желание есть, здоровье позволяет, а время появится. И я попробую реализоваться в новой роли», – рассказала Мозер.

Нина Мозер: «Даже когда нападал бандит, я не боялась»