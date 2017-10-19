Тренировку Ханю перед Rostelecom Cup в Москве посетили около 2 тысяч зрителей

Тренировку японца перед Rostelecom Cup в Москве посетили около 2 тысяч зрителей, большинство – из Японии.

Во время тренировки Ханю допустил некоторое количество брака. В основном он боролся с четверным лутцем, который у него чаще не выходил. Каждое удачное действие спортсмена и финальная часть дорожки шагов сопровождалось овацией публики.

После ухода Ханю со льда часть зрителей покинула арену, во второй разминке на лед вышли российские участники соревнований: , Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин.

У действующего чемпиона России Коляды были проблемы с сальховом, при этом он уверенно исполнил каскад «четверной тулуп – тройной тулуп» и достаточно стабильно демонстрировал четверной лутц.

Первый этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет с 20 по 22 октября.