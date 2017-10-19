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    Тренировку Ханю перед Rostelecom Cup в Москве посетили около 2 тысяч зрителей

    Теги сборная России Гран-при сборная Японии мужское катание Rostelecom Cup Юдзуру Ханю Михаил Коляда Андрей Лазукин Дмитрий Алиев

    Тренировку японца Юдзуру Ханю перед Rostelecom Cup в Москве посетили около 2 тысяч зрителей, большинство – из Японии.

    Во время тренировки Ханю допустил некоторое количество брака. В основном он боролся с четверным лутцем, который у него чаще не выходил. Каждое удачное действие спортсмена и финальная часть дорожки шагов сопровождалось овацией публики.

    После ухода Ханю со льда часть зрителей покинула арену, во второй разминке на лед вышли российские участники соревнований: Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Андрей Лазукин.

    У действующего чемпиона России Коляды были проблемы с сальховом, при этом он уверенно исполнил каскад «четверной тулуп – тройной тулуп» и достаточно стабильно демонстрировал четверной лутц.

    Первый этап Гран-при Rostelecom Cup пройдет с 20 по 22 октября.

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