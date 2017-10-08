Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Татьяна Тарасова: «Туктамышева может попасть на Олимпиаду, если у нее будет тройной аксель»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России Пхенчхан-2018 Елизавета Туктамышева женское катание

    Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила шансы чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой на попадание на Олимпийские игры в Пхенчхане.

    «Туктамышева может выиграть и попасть в команду, если у нее будет аксель в три с половиной оборота.

    Я думаю, что у нее есть проблема со второй оценкой, потому что у нее нет виртуозных вращений, плюс нет скорости на вращениях. Она прыгает очень хорошо, но ей не хватает акселя в 3,5 оборота.

    При всех ее плюсах и минусах ей нужен этот прыжок», – сказала Тарасова.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться