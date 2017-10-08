Татьяна Тарасова: «Туктамышева может попасть на Олимпиаду, если у нее будет тройной аксель»

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила шансы чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой на попадание на Олимпийские игры в Пхенчхане.

«Туктамышева может выиграть и попасть в команду, если у нее будет аксель в три с половиной оборота.

Я думаю, что у нее есть проблема со второй оценкой, потому что у нее нет виртуозных вращений, плюс нет скорости на вращениях. Она прыгает очень хорошо, но ей не хватает акселя в 3,5 оборота.

При всех ее плюсах и минусах ей нужен этот прыжок», – сказала Тарасова.