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    Фигурист Ковтун, возможно, пропустит контрольные прокаты в Сочи

    Теги сборная России мужское катание Максим Ковтун Инна Гончаренко контрольные прокаты

    Тренер российского фигуриста Максима Ковтуна Инна Гончаренко заявила, что спортсмен, возможно, пропустит контрольные прокаты в Сочи.

    «Максим едет на прокаты, примет участие в сборе, но под вопросом его выступление непосредственно 9-10-го числа.

     Максим неделю как вышел на лед после болезни. Слег с вирусом. До этого у него были обострения старых травм — сначала голеностопа, потом спины. Так что окончательное решение по поводу его выступления на прокатах примут врачи сборной.

    Получилось, что мы активно не тренировались, выпало из тренировочного процесса 7-8 недель. Сборы в Новогорске прошли хорошо, а потом на нашей базе в ЦСКА началось...» – рассказала Гончаренко.

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