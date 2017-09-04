Фигурист Ковтун, возможно, пропустит контрольные прокаты в Сочи

Тренер российского фигуриста Максима Ковтуна Инна Гончаренко заявила, что спортсмен, возможно, пропустит контрольные прокаты в Сочи.

«Максим едет на прокаты, примет участие в сборе, но под вопросом его выступление непосредственно 9-10-го числа.

Максим неделю как вышел на лед после болезни. Слег с вирусом. До этого у него были обострения старых травм — сначала голеностопа, потом спины. Так что окончательное решение по поводу его выступления на прокатах примут врачи сборной.

Получилось, что мы активно не тренировались, выпало из тренировочного процесса 7-8 недель. Сборы в Новогорске прошли хорошо, а потом на нашей базе в ЦСКА началось...» – рассказала Гончаренко.