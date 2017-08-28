Липницкая отказалась комментировать информацию о завершении карьеры

Российская фигуристка Юлия Липницкая отказалась как-либо комментировать информацию о завершении своей спортивной карьеры.

«Я ничего комментировать не буду», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях.

Ранее появилось сообщение матери Липницкой о том, что в апреле текущего года спортсменка уведомила ФФКР о намерении завершить карьеру.

Также сообщалось, что фигуристка долгое время лечилась от анорексии в Европе.

Юлия Липницкая закончила. Так рано

Юлия Липницкая на Играх в Сочи: тогда ей было всего 15