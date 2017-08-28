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    Липницкая отказалась комментировать информацию о завершении карьеры

    Теги сборная России ФФКР женское катание Юлия Липницкая

    Российская фигуристка Юлия Липницкая отказалась как-либо комментировать информацию о завершении своей спортивной карьеры.

    «Я ничего комментировать не буду», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях.

    Ранее появилось сообщение матери Липницкой о том, что в апреле текущего года спортсменка уведомила ФФКР о намерении завершить карьеру.

    Также сообщалось, что фигуристка долгое время лечилась от анорексии в Европе.

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