Липницкая отказалась комментировать информацию о завершении карьеры
Российская фигуристка Юлия Липницкая отказалась как-либо комментировать информацию о завершении своей спортивной карьеры.
«Я ничего комментировать не буду», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командных соревнованиях.
Ранее появилось сообщение матери Липницкой о том, что в апреле текущего года спортсменка уведомила ФФКР о намерении завершить карьеру.
Также сообщалось, что фигуристка долгое время лечилась от анорексии в Европе.
Юлия Липницкая закончила. Так рано
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.