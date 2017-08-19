Елена Буянова: «Хотелось, чтобы Сотникова пошла по другому пути, а не пришла к тому, что делает сейчас»

Тренер Елена Буянова рассказала о том, почему перестала работать с Аделиной Сотниковой.

«Первым моментом, который подкосил меня как тренера, стала травма, которая случилась у Аделины в сезоне-2015. У нас ведь до этого вообще не случалось серьезных травм. Сотникова всегда была не просто дисциплинированная и работоспособная, но и очень хорошо прокачанная – ни одного слабого места в организме у нее просто не имелось.

Проблемы стали возникать после того, как начались перебои с тренировками. Аделину постоянно приглашали на всевозможные мероприятия, я не слишком этому противилась, но всегда повторяла: ты сама должна понять, чего ты хочешь. И она все время отвечала мне, что хочет кататься. Я четко видела, что и как могу сделать с Аделиной дальше. Но еще через год стала замечать, что какие-то моменты начинают меня не то чтобы раздражать, но...

У нас образовался небольшой хаос. Мы совместно пришли к решению, что нужно обязательно начинать выступать хотя бы на второстепенных соревнованиях, поставили очень хорошие программы. Конечно, Аделине было тяжело. Она набрала лишний вес, от этого при нагрузках начинала болеть спина. Тем не менее она действительно готовилась, хотела выступать.

Тема «Ледникового периода» возникла ведь в ее жизни не спонтанно. Я знала, что Сотникову туда постоянно зовут, предлагают большие деньги. Более того, мы все это с ней обсуждали и, как мне показалось, закрыли тему.

Планы мы утвердили, а буквально через два дня, когда вернулись из Сочи в Москву, Аделина сказала, что идет выступать в «Ледниковый период». Для меня это стало… ну, вот такой последней точкой, наверное. Знаете, лимит доверия – он потому и лимит, что имеет свои границы.

У Аделины очень большой технический потенциал. С ней можно было крутить и четверной тулуп – вопрос лишь в том, чтобы было готово тело. Все постановщики, которым доводилось с ней работать, неизменно поражались, как быстро она все схватывает. Поэтому я всегда знала, что Аделина не потеряется в жизни. Просто хотелось, чтобы она все-таки пошла по другому пути, а не пришла к тому, что делает сейчас», – сказала Буянова.