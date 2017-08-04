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    Елена Буянова: «Радионова работает сверх того, что даю ей я, главное – чтобы все не закончилось через месяц»

    Теги сборная России Елена Водорезова (Буянова) женское катание Елена Радионова

    Елена Буянова, тренер российской фигуристки Елены Радионовой, рассказала о сотрудничестве со спортсменкой.

    После сезона-2016/17 Радионова приняла решение уйти от тренера Инны Гончаренко и начать сотрудничество с Буяновой.

    «Она пришла менять судьбу. А такие спортсмены всегда настроены на работу. Лена пришла, мы поговорили и пришли к выводу, что если она дальше хочет прогрессировать, ей надо что-то менять. В себе.

    Да, твой собеседник напротив может кивнуть подбородком и сказать: «Я готов», но в 18 сложно сделать из себя другую, потому что ты уже сложившийся спортсмен. У Радионовой в активе медали чемпионатов мира и Европы, у нее было все!

    А тут она приходит к другому тренеру и ей приходится заново к чему-то привыкать. Зачем? Этот вопрос задаст себе любой человек на ее месте. На это способен не каждый спортсмен в принципе. А тот, кто способен, может быть не способен сделать это быстро. У Радионовой времени на раскачку нет. Она – человек с амбициями, пришла в нашу группу перед олимпийским сезоном.

    Лена все впитывает как губка и не устает пробовать. Она работает сверх того, что даю ей я. Я очень ценю этого человека за такие усилия. Главное – чтобы все не закончилось через месяц…

    Я вижу, что внутри себя она совершила перелом. Не я в ней это сделала, а она сама это продолжает делать, по своей личной инициативе. Это поступок. Знаете, может, и хорошо, когда человек куда-то проваливается, в ту самую другую сторону, которая оказывается ямой», – сказала Буянова.

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