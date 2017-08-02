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    Татьяна Тарасова: «Ильиных и Шибнев очень хорошо смотрятся вместе и катаются мастерски»

    Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду Елена Ильиных Елена Кустарова Антон Шибнев

    Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала появление нового дуэта в танцах на льду.

    Олимпийская чемпионка Елена Ильиных будет выступать с Антоном Шибневым.

    «Я была на их тренировке. Я уважаю Лену, олимпийскую чемпионку, за ее поступок, за то, что она — талант, за то, что не захотела уйти, а решила для себя продолжать работать.

    Она сама хорошо выглядит, и вместе они очень хорошо смотрятся и хорошо работают с Еленой Кустаровой. Катаются мастерски. Он ее легко поднимает, у них интересная программа, хочется смотреть их в развитии», — сообщила Тарасова.

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