Известный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала появление нового дуэта в танцах на льду.

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных будет выступать с Антоном Шибневым.

«Я была на их тренировке. Я уважаю Лену, олимпийскую чемпионку, за ее поступок, за то, что она — талант, за то, что не захотела уйти, а решила для себя продолжать работать.

Она сама хорошо выглядит, и вместе они очень хорошо смотрятся и хорошо работают с Еленой Кустаровой. Катаются мастерски. Он ее легко поднимает, у них интересная программа, хочется смотреть их в развитии», — сообщила Тарасова.