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    Евгений Плющенко: «Болею и за Роналду, и за Месси. Стараюсь равняться на них»

    Теги Зенит Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Александр Кержаков Евгений Плющенко ЧМ-2018 Кубок конфедераций

    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своих предпочтениях в футболе.

    Плющенко является послом Чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017.

    «Я из Петербурга, поэтому любимый клуб – конечно, «Зенит». А любимый игрок – Александр Кержаков. Надеюсь, его карьера еще продолжится, и он будет играть и радовать нас.

    Слежу за испанской лигой. Что говорить, «Барселона» и «Реал Мадрид» – это два топ-клуба. Причем я болею и за Криштиану Роналду, и за Лионеля Месси. Стараюсь равняться на них.

    Казалось бы, они суперспортсмены, зачем им еще двигаться вперед, но они упорно тренируются, не сбавляют требований к себе, продолжают радовать публику и доказывать, что они лучшие», – сказал Плющенко.

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