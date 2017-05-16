Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о своих предпочтениях в футболе.

Плющенко является послом Чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017.

«Я из Петербурга, поэтому любимый клуб – конечно, «Зенит». А любимый игрок – Александр Кержаков. Надеюсь, его карьера еще продолжится, и он будет играть и радовать нас.

Слежу за испанской лигой. Что говорить, «Барселона» и «Реал Мадрид» – это два топ-клуба. Причем я болею и за Криштиану Роналду, и за Лионеля Месси. Стараюсь равняться на них.

Казалось бы, они суперспортсмены, зачем им еще двигаться вперед, но они упорно тренируются, не сбавляют требований к себе, продолжают радовать публику и доказывать, что они лучшие», – сказал Плющенко.