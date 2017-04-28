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    Тренер фигуристки Цурской рассказал о ее редком генетическом заболевании

    Теги сборная России травмы женское катание Этери Тутберидзе Полина Цурская

    Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Полины Цурской, рассказала о проблемах со здоровьем своей подопечной.

    «Если вам известны такие заболевания, как экзостоз… Когда в одном месте кости вырастают, а в другом они просто отваливаются. Это редкие генетические вещи, это у нее в отца.

    В этот раз на чемпионат мира она приехала с очень серьезным диагнозом. Но она хочет кататься, будем делать все что можно.

    Девочка с огромным талантом кататься, но сложным здоровьем. Мы и федерация пытаемся поддержать ее здоровье, и пока она имеет хоть какой-то шанс кататься, имеет желание, мы будем это делать», – сказала Тутберидзе.

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