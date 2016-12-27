Тренер Инна Гончаренко оценила выступление Елены Радионовой в текущем сезоне.

«Человек, спортсмен, особенно это касается девочек, растет, меняется не только внешне, но и формируется психологически. И в какой-то момент Лена из боевого ребенка превратилась в вальяжную леди, томную, загадочную, красивую, и это сказалось на ее настрое. Я уже не видела того, что было раньше, мол, сейчас выйду и обязательно стану первой. Появилось какое-то самолюбование, «жаление» себя.

Но ничто не проходит бесследно. И Лена, наконец, выходит из этого состояния. Немножко поздно для этого сезона спортсменка стала такой, какой была всегда, захотела, как мы выражаемся, «всех порвать».

Да, она чуть не успевает, но не все сразу. Лена есть Лена. Это лидер, боец. Ей непросто, но она старается. Она очень многое переосмыслила, и это хорошо. Радионова была, есть и будет. Я в этом не сомневалась никогда. Она не сдастся никогда, и я не сдамся никогда. Мы с ней соревновались, соревнуемся и будем соревноваться, и будем усложнять программы и идти вперед.

Лену любят все. Не только я, ТатьянаТарасова, Саша Успенский, Аня Билибина, но и огромное количество болельщиков. Лена, с ее открытыми на мир и миру глазами, очень солнечный человек. И когда она катается, то для меня это что-то божественное, то, что хочется смотреть», – рассказала Гончаренко.