Хореограф Илья Авербух поделился мнением о выступлении фигуриста Михаила Коляды на командном чемпионате мира и заявил, что ему не нравится выбор музыки спортсмена.

«Михаил Коляда выступил в свою силу. Сейчас мужчины показывают просто запредельный уровень, и, конечно, ему тяжело.

У Миши есть и талант, и хорошая прыжковая составляющая. Я считаю, что в этом году у него крайне неудачная программа, что мешает ему подняться на качественно новый уровень. Этот момент нужно обязательно пересмотреть, потому что с программой такого уровня выходить на соревнования подобного уровня просто нельзя.

Когда человек выходит под музыку из мультфильма «Ну, погоди!» – это просто смешно. При этом, что касается техники, то у него очень крутой арсенал прыжков и отличное исполнение. Потенциально Коляда весьма силен и ему нужно сразу включиться в следующий сезон», – сказал Авербух.